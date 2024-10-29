- Если спартаковцы попадут в пятерку, то будут молодцы. Если терпение у руководства в отношении тренера не лопнет, то будет двухмесячный перерыв, и тогда уже будет обновленная команда. Но, конечно, будет новая команда не только для "Спартака", но и для "Зенита", и для ЦСКА, и для "Локомотива", и для "Динамо". Все команды, которые я назвал, усилятся. И они на сегодняшний день выглядят поприличнее.
С кем бодаться "Спартаку" с теми перепадами, которые наблюдаются у команды, и метанием тренера из стороны в сторону? Это в лучшем случае позволит им четвертое-пятое место занять. В "Спартаке" сейчас все мечутся. Если бы у них были возможности, умение и желание, они бы уже минимум были в тройке. Но они каждый раз четвертые-пятые.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Заварзин: перепады в игре и метание тренера позволят "Спартаку" в лучшем случае занять четвертое-пятое место
Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Заварзин поразмышлял в интервью Rusfootball.info о перспективах "красно-белых" в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"