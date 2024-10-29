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Тренер "Урала" назвал автора победного гола в матче Кубка России с "Балтикой" калмыцким Марадоной

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Главный тренер "Урала" Евгений Аверьянов признался, что защитника екатеринбургской команды Мингияна Бевеевапартнёры называют калмыцким Марадоной.
Фото: ФК "Урал"
"Мы его в команде называем калмыцким Марадоной. Хорошо, что так получилось, он сам изъявил желание остаться именно здесь и принять участие в кубковом матче, за что его футбольный бог вознаградил", — приводит слова Аверьянова "Матч ТВ".

Защитник екатеринбургского "Урала" Мингияна Бевеева в перерыве матча 6-го раунда Пути регионов Кубка России сезона-2024/25 с калининградской "Балтикой" вышел на замену, а уже на 48-й минуте поразил ворота соперника точным ударом. В итоге его гол оказался победным, и команда из Екатеринбурга пробилась в 1-й этап 1/4 финала Пути регионов.

Урал Балтика Диего Марадона Мингиян Бевеев Кубок России
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