"Мы его в команде называем калмыцким Марадоной. Хорошо, что так получилось, он сам изъявил желание остаться именно здесь и принять участие в кубковом матче, за что его футбольный бог вознаградил", — приводит слова Аверьянова "Матч ТВ".
Защитник екатеринбургского "Урала" Мингияна Бевеева в перерыве матча 6-го раунда Пути регионов Кубка России сезона-2024/25 с калининградской "Балтикой" вышел на замену, а уже на 48-й минуте поразил ворота соперника точным ударом. В итоге его гол оказался победным, и команда из Екатеринбурга пробилась в 1-й этап 1/4 финала Пути регионов.
Тренер "Урала" назвал автора победного гола в матче Кубка России с "Балтикой" калмыцким Марадоной
Главный тренер "Урала" Евгений Аверьянов признался, что защитника екатеринбургской команды Мингияна Бевеевапартнёры называют калмыцким Марадоной.
Фото: ФК "Урал"