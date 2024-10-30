"Была потрясающая история. Я был на стажировке в "Манчестер Сити". Это еще дошейховские, доарабские дела. Я, конечно, увидел, насколько здорово, когда название города отражено в названии клуба. Когда я у генерального менеджера спросил, что если мы будем называться ФК "Москва", он сказал: "Да вы что! Это самое лучшее! Что такое Москва, знают во всём мире". И вот эта идея была реализована", - сказал Белоус в эфире программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24".
Футбольный клуб "Москва" был основан в 1997 году, когда завод имени Лихачёва продал права на футбольный клуб "Торпедо". Название "Москва" клуб получил в 2004 году. Наивысшими достижениями команды было 4-е место в чемпионате России сезона-2007 и выход в финал Кубка России сезона-2006/07.
ФК "Москва" был расформирован в конце 2010 года, когда команда лишилась финансирования со стороны генерального спонсора концерна "Норникель".
"Это самое лучшее!" Белоус рассказал, как в "Манчестер Сити" поддержали идею назвать команду ФК "Москва"
Бывший президент ФК "Москва" Юрий Белоус рассказал, как появилась идея отразить в названии клуба название города.
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