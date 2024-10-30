- Я хочу пожелать Феде, чтобы он начал забивать. Он хороший футболист для российского и европейского рынка. Дай бог, чтобы он начал забивать, - передает слова игрока "Факела" "Чемпионат".
26-летний форвард Чалов пополнил состав клуба из Салоников в летнее трансферное окно, перейдя из столичного ЦСКА. Футболист провел за ПАОК 13 матчей во всех турнирах, забил один гол и отметился одной результативной передачей.
Контракт Чалова с ПАОКом рассчитан до лета 2027 года. Рыночная стоимость экс-игрока ЦСКА оценивается в 10 миллионов евро.
Игрок "Факела" Каштанов: Чалов - хороший футболист, дай бог, чтобы в ПАОКе он начал забивать
Футболист воронежского "Факела" Алексей Каштанов высказался об игре российского форварда Федора Чалова в греческом ПАОКе.
Фото: ФК ПАОК