- Следят ли в Португалии за тренерской работой Юрана? Думаю, следят. Знают, как он работает. Он ещё говорит на португальском языке. Поэтому он может быть одним из вариантов, - передает слова агента "Спорт день за днем".
Барбоза отметил, что "Спортинг" может дать шанс любому тренеру, а у самого Юрана не будет проблем в Португалии, где он играл и становился чемпионом.
Напомним, ранее Юран заявил, что готов рассмотреть предложение от "Спортинга", который остался без главного тренера после решения Рубена Аморима покинуть команду. Однако Юран заявил, что для начала нужно дождаться окончательного решения по назначению Аморима в "Манчестер Юнайтед", после чего можно будет думать о переговорах со "Спортингом".
"Спортинг" в текущем сезоне португальского чемпионата под руководством Аморима набрал в девяти матчах 27 баллов и лидирует в таблице, отрыв от идущего вторым "Порту" составляет три очка.
Португальский агент Барбоза отреагировал на слова Юрана о готовности возглавить "Спортинг"
Паулу Барбоза, португальский агент, прокомментировал высказывание российского тренера Сергея Юрана о готовности возглавить "Спортинг".
Фото: ФК "Пари НН"