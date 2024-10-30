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Тренер ЦСКА Николич: получаю очень большое удовольствие от дерби, живу ради таких игр

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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич перед матчем с московским "Спартаком" поделился своими впечатлениями от дерби.
Фото: ФК "Пари НН"
"Слава Богу, у меня уже были дерби в каждой стране, где я работал. Я знаю, что это такое. Получаю очень большое удовольствие, живу ради таких игр. Я бы играл дерби каждый день, если бы это было возможно. Сейчас есть возможность сыграть в таком матче. Надо отдавать все силы и и правильно подготовиться", - приводит слова Николича "Матч ТВ".

2 ноября в Москве на стадионе "ВЭБ Арена" состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между московскими командами ЦСКА и "Спартак". Начало матча запланировано на 20:45 по московскому времени. Портал Rusfootball.info будет вести текстовую трансляцию данной встречи.

ЦСКА за 13 туров набрал 24 очка, в турнирной таблице чемпионата России занимает пятое место и опережает "Спартак" на 2 очка. Красно-белые, в свою очередь, занимают шестое место.

Марко Николич возглавляет московский ЦСКА с июня 2024 года. Для него предстоящий матч со "Спартаком" будет первым дерби в роли наставника "армейцев". Так же дебютирует в дерби ЦСКА и "Спартака" главный тренер красно-белых Деян Станкович.

ЦСКА Марко Николич Спартак
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