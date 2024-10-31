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Черданцев: Станкович очень разочаровывает. Думаю, что все с ним ясно

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Известный журналист и комментатор Георгий Черданцев недоволен работой Деяна Станковича в столичном "Спартаке".
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Станкович очень разочаровывает. Думаю, что все с ним ясно. Когда начинался сезон, я сказал, что мы поймем "Спартак" Станковича в октябре. Октябрь наступил, а команда не выиграла ни одного матча у прямых конкурентов в РПЛ. Да, команда обыгрывает тех, кого должна обыгрывать. Но с равными по силам командами возникают больше проблемы, - передает слова Черданцева "Матч ТВ".

Станкович возглавил красно-белых минувшим летом, подписав с клубом двухлетний контракт. В РПЛ "Спартак" под его руководством провел 13 матчей, в которых одержал шесть побед и в трех поединках потерпел поражение. В активе команды Станковича 22 очка и шестое место в таблице. Отставание от первого места составляет 11 очков.

В Кубке России "Спартак" в шести играх набрал 15 баллов и завершил групповой этап на первом месте.

2 ноября красно-белые в гостях в дерби встретятся с ЦСКА, начало матча запланировано на 20:45 мск.

Георгий Черданцев Деян Станкович Спартак
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