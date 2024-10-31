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Деменко: Карпин может зарядить "Ростов" на победу в матче с "Динамо"

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Экс-игрок "Краснодара" Максим Деменко высказался о предстоящем матче 14-го тура РПЛ между "Динамо" и "Ростовом".
Фото: ФК "Динамо"
"Тяжело предугадать счет этого матча, но "Динамо" сейчас выглядит лучше. Заметно, что у "Ростова" есть проблемы. Команда идет в середине таблицы, каких-то аргументов для борьбы за высокие места мы не видим. Впрочем, Валерий Георгиевич Карпин может настроить ребят и зарядить их на победу", - цитирует Деменко "РБ Спорт".

Завтра, 1-го ноября, московское "Динамо" примет на своем поле "Ростов" в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. После 13-ти сыгранных туров бело-голубые располагаются на 4-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 26-ю набранными очками. Команда Валерия Карпина занимает 9-е место с 13-ю очками в своем активе.

Напомним, что команда Марцела Лички сыграет с московским "Локомотивом" в плей-офф Пути РПЛ Кубка России, южане на этой же стадии проведут две встречи с московским "Спартаком".

В прошлый раз команды встречались в 22-м туре чемпионата России сезона-2023/2024. Матч проходил на "ВТБ Арене" и завершился победой гостей со счетом 4:1. В 13-м туре Российской Премьер-Лиги бело-голубые одержали выездную победу над "Химками" со счетом 4:3, а южане на выезде уступили грозненскому "Ахмату" со счетом 2:3.

Максим Деменко Ростов Динамо Валерий Карпин
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