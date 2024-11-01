Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
- Мы посмотрели видеоматериалы, в динамике, замедленном действии, он объяснил свой поступок, извинился перед Барко. С нашей точки зрения, нарушение носило серьезный характер, принято решение дисквалифицировать Карапузова на два матча РПЛ, - передает слова Григорьянца ТАСС.
Встреча между "Пари НН" и "Спартаком" состоялась на прошлой неделе и завершилась победой красно-белых со счетом 2:0, Барко отметился голевой передачей. В конце встречи арбитр матча удалил Карапузова после грубого нарушений правил Карапузова на легионере "Спартака", показав ему прямую красную карточку.
"Пари НН" после 13-ти туров с 12 баллами идет на 12-й строчке в турнирной таблице. У "Спартака" 22 очка и шестое место в РПЛ.
В этом сезоне Карапузов принял участие в пяти матчах РПЛ, но не отметился голевыми действиями.
Игрока "Пари НН" Карапузова дисквалифицировали на два матча за фол на полузащитнике "Спартака" Барко
Владислав Карапузов, полузащитник "Пари НН", дисквалифицирован на две игры за грубый фол на футболисте "Спартака" Эсекьеле Барко.
Фото: Официальный сайт РПЛ