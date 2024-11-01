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Игрока "Пари НН" Карапузова дисквалифицировали на два матча за фол на полузащитнике "Спартака" Барко

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Владислав Карапузов, полузащитник "Пари НН", дисквалифицирован на две игры за грубый фол на футболисте "Спартака" Эсекьеле Барко.
Фото: Официальный сайт РПЛ
Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

- Мы посмотрели видеоматериалы, в динамике, замедленном действии, он объяснил свой поступок, извинился перед Барко. С нашей точки зрения, нарушение носило серьезный характер, принято решение дисквалифицировать Карапузова на два матча РПЛ, - передает слова Григорьянца ТАСС.

Встреча между "Пари НН" и "Спартаком" состоялась на прошлой неделе и завершилась победой красно-белых со счетом 2:0, Барко отметился голевой передачей. В конце встречи арбитр матча удалил Карапузова после грубого нарушений правил Карапузова на легионере "Спартака", показав ему прямую красную карточку.

"Пари НН" после 13-ти туров с 12 баллами идет на 12-й строчке в турнирной таблице. У "Спартака" 22 очка и шестое место в РПЛ.

В этом сезоне Карапузов принял участие в пяти матчах РПЛ, но не отметился голевыми действиями.

Артур Григорьянц Владислав Карапузов Эсекьель Барко Пари НН Спартак
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