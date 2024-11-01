Ловчев подверг критике легионеров "Спартака" и выразил мнение, что футболисты не понимают важность предстоящего противостояния.
- Раньше народ был другой. Футболисты понимали, что болельщики переживают за команду. Сейчас иностранцы даже не понимают, что такое ЦСКА для фанатов "Спартака". Я не вижу особого настроя. Многие футболисты красно?белых не знают, кто такие братья Старостины и почему им установлен памятник за воротами стадиона, - передает слова Ловчева "Матч ТВ".
Встреча между ЦСКА и "Спартаком" пройдет в рамках 14-го тура чемпионата России на стадионе "армейцев" завтра, 2 ноября, начало поединка запланировано на 20:45 по столичному времени.
Коллектив Деяна Станковича с 22 баллами располагается на шестой позиции в турнирной таблице. У ЦСКА на два очка больше, "армейцы" занимают пятую строчку в РПЛ.
Ловчев: сейчас легионеры "Спартака" даже не понимают, что такое ЦСКА для фанатов
Фото: Официальный сайт РПЛ