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Корнеев заявил, что считает "Динамо" фаворитом матча с "Ростовом"

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Экс-тренер национальной сборной России Игорь Корнеев высказался перед игрой 14-го тура РПЛ между "Динамо" и "Ростовом".
Фото: Официальный сайт РПЛ
Матч пройдет сегодня, 1 ноября и начнется в 19:00 по столичному времени.

- Команды много пропускают, но если сравнивать атакующие силы, то фаворитом, наверное, будет "Динамо", - сказал Корнеев в эфире "Матч ТВ".

Столичное "Динамо" с 26 баллами в активе занимает четвертую строчку в РПЛ, у "Ростова" 13 очков и девятое место в турнирной таблице. Отметим, что коллектив Валерия Карпина не может победить на протяжении шести матчей.

Напомним, в прошлом туре "Динамо" в гостях обыграло "Химки" со счетом 4:3, а "Ростов" на своем поле проиграл "Ахмату" (2:3).

Игорь Корнеев Динамо Ростов
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