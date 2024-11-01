Матч пройдет сегодня, 1 ноября и начнется в 19:00 по столичному времени.
- Команды много пропускают, но если сравнивать атакующие силы, то фаворитом, наверное, будет "Динамо", - сказал Корнеев в эфире "Матч ТВ".
Столичное "Динамо" с 26 баллами в активе занимает четвертую строчку в РПЛ, у "Ростова" 13 очков и девятое место в турнирной таблице. Отметим, что коллектив Валерия Карпина не может победить на протяжении шести матчей.
Напомним, в прошлом туре "Динамо" в гостях обыграло "Химки" со счетом 4:3, а "Ростов" на своем поле проиграл "Ахмату" (2:3).
Корнеев заявил, что считает "Динамо" фаворитом матча с "Ростовом"
Экс-тренер национальной сборной России Игорь Корнеев высказался перед игрой 14-го тура РПЛ между "Динамо" и "Ростовом".
Фото: Официальный сайт РПЛ