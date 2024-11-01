- У Карпина тяжёлая ситуация в клубе, от совмещения страдает "Ростов". Если раньше мы с улыбкой воспринимали слова о том, что задача команды не вылететь, то сейчас это становится целью главной, - передает слова Шалимова "РБ Спорт".
Напомним, Карпин возглавляет национальную команду России и "Ростов". Донский коллектив в текущем сезоне в 13-ти турах набрал 13 очков и идет на девятой строчке в турнирной таблице. Команда Карпина не может победить в чемпионате России на протяжении шести матчей кряду.
Сегодня, 1 ноября, "Ростов" в гостях встретится со столичным "Динамо", матч 14-го тура РПЛ начнется в 19:00 мск.
Шалимов: у Карпина тяжелая ситуация в "Ростове", клуб страдает от совмещения
Экс-игрок "Спартака" Игорь Шалимов поделился мнением о работе Валерия Карпина в "Ростове".
Фото: ФК "Ростов"