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Шалимов: у Карпина тяжелая ситуация в "Ростове", клуб страдает от совмещения

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Экс-игрок "Спартака" Игорь Шалимов поделился мнением о работе Валерия Карпина в "Ростове".
Фото: ФК "Ростов"
- У Карпина тяжёлая ситуация в клубе, от совмещения страдает "Ростов". Если раньше мы с улыбкой воспринимали слова о том, что задача команды не вылететь, то сейчас это становится целью главной, - передает слова Шалимова "РБ Спорт".

Напомним, Карпин возглавляет национальную команду России и "Ростов". Донский коллектив в текущем сезоне в 13-ти турах набрал 13 очков и идет на девятой строчке в турнирной таблице. Команда Карпина не может победить в чемпионате России на протяжении шести матчей кряду.

Сегодня, 1 ноября, "Ростов" в гостях встретится со столичным "Динамо", матч 14-го тура РПЛ начнется в 19:00 мск.

Игорь Шалимов Ростов Сборная России Валерий Карпин
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