- Дерби всея Руси. Неважно, на каком месте идёт клуб: первое или последнее. Это дерби: кто будет больше заряжен, тот и победит, игра будет от ножа. Победит тот, кто больше хочет, - цитирует Давыдова "РБ Спорт".
"Спартак" на данный момент идет на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 22 очка. В 13-м туре РПЛ красно-белые в гостях встречались с "Пари НН" и одержали уверенную победу, забив в ворота нижегородцев два мяча.
У ЦСКА 24 очка, команда Марко Николича идет пятой в РПЛ. В прошлом туре "армейцы" дома поделили очки с "Факелом" (0:0).
Встреча ЦСКА - "Спартак" пройдет завтра, 2 ноября на арене "армейцев", старт игры запланирован на 20:45 мск.
Экс-игрок "Спартака" Давыдов - о матче с ЦСКА: дерби всея Руси. Кто больше будет заряжен, тот и победит
Фото: Официальный сайт РПЛ