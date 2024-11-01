"Надо спрашивать у тренера находится ли "Спартак" в кризисе. Станкович - достойный специалист, чтобы работать в таком клубе, но одну игру команда проведет хорошо, другую провалит. Понятно, что "Спартак" в этом сезоне точно не станет чемпионом. Произойдет чудо, если красно-белые попадут в тройку, но и то вряд ли. Если "Спартак" несколько игр проиграет, Станковича уберут", - заявил Заварзин.
Деян Станкович возглавляет московский "Спартак" с лета текущего года. Ранее сербский наставник возглавлял такие клубы, как "Ференцварош", "Сампдория" и "Црвена Звезда". После 13-ти туров "Спартак" под руководством Станковича занимает 6-е место в турнирной таблице.
На счету красно-белых 22 очка. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 11 очков. В 14-м туре подопечные Станковича встретятся с ЦСКА. Игра пройдет 2-го ноября.
Источник: "РБ Спорт"
Заварзин: Станкович достоин работать в "Спартаке", но, если команда проиграет еще несколько матчей, его уберут
Экс-президент РПЛ Юрий Заварзин высказался о работе главного тренера "Спартака" Деяна Станковича.
Фото: официальный сайт "Спартака"