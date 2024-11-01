"Дерби - всегда особенный матч. Сейчас, наверное, ЦСКА находится в немного лучшем состоянии, чем "Спартак". Но и у них тоже хорошая команда - будет интересно. У ЦСКА есть два-три усиления, по сравнению с прошлым сезоном. У "Спартака" больше новых игроков. У ЦСКА есть преимущество перед "Спартаком" из-за тренера. Думаю, ЦСКА подходит в лучшем положении", - поделился Тошич.
Московские ЦСКА и "Спартак" встретятся в очном матче в рамках 14-го тура Премьер-лиги. После 13-ти матчей красно-белые занимают в турнирной таблице 6-е место с 22-мя очками в активе. Отставание от ЦСКА составляет 2 очка. "Армейцы" располагаются на 5-й строчке.
Главным тренером "Спартака" с лета 2024-го года является сербский специалист Деян Станкович. Со старта текущего сезона ЦСКА возглавляет соотечественник Станковича Марко Николич.
Источник: "Чемпионат"
Тошич: ЦСКА подходит к игре со "Спартаком" в лучшем положении, преимущество из-за тренера
Экс-футболист ЦСКА Зоран Тошич поделился ожиданиями от матча "армейцев" со "Спартаком" в 14-м туре РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА ВКонтакте