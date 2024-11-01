"Если вы следите за "Ростовом", то знаете, что мы мало забиваем и много пропускаем. Ничья - нормальный результат по сегодняшней игре и состоянию. Удовлетворения нет, очки нужны, мы опять не выиграли. Учитывая, что играли на выезде с "Динамо", и оно борется вверху. Хочется сказать спасибо ребятам, как минимум получили физическую нагрузку. Сегодня стакан 50 на 50", - приводит слова Карпина "Матч ТВ".
Московское "Динамо" и "Ростов" встречались друг с другом в Москве на стадионе "ВТБ Арена" в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Встреча завершилась вничью 1:1. На гол гостей Николая Комличенко бело-голубые ответили голевым действием Александра Кутицкого.
Благодаря этому результату "Ростов" набрал 14 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре ростовчане 9 ноября на своём поле сыграет против подмосковных "Химок". Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Карпин: ничья с "Динамо" - нормальный результат по сегодняшней игре и состоянию
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал ничью с московским "Динамо" в матче 14-го тура РПЛ сезона-2024/25 (1:1).
Фото: ФК "Ростов"