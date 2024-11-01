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Игрок "Пари НН" Майга - о жизни за 30 тысяч рублей в месяц: это невозможно. Только на бензин столько уходит

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Полузащитник "Пари НН" Мамаду Майга прокомментировал слова вратаря "Зенита" Евгения Латышонка о том, что для проживания ему хватает 30 тысяч рублей в месяц.
Фото: ФК "Пари НН"
"Латышонок сказал что живет на 30 тысяч? Ха-ха. Думаю, это невозможно. 30 тысяч? Только на бензин столько уходит. Как он так может жить? Если только Латышонок живет один, и за него все делает клуб. А если он тратит сам, то это очень мало", — приводит слова Майги Sport24.

Мамаду Майга выступает в нижегородском "Пари НН" с июня 2022 года. До этого опорный полузащитник 2 сезона играл в составе московского "Велеса".

29-летний футболист является уроженцем столицы Мали — города Бамако. В 2021 году он вступил в гражданство Российской Федерации. В апреле 2024 года Майга получил разрыв крестообразной связки, восстановление от чего он продолжает проходить. Действующий контракт игрока с нижегородским клубом рассчитан на срок до 30 июня 2027 года.

Нижний Новгород Зенит Евгений Латышонок
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