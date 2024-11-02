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Губерниев назвал фаворита в матче ЦСКА - "Спартак"

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Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался перед игрой 14-го тура РПЛ между ЦСКА и "Спартаком",
Фото: Официальный сайт РПЛ
Встреча пройдет сегодня, 2 ноября, начало - в 20:45 мск. По мнению Губерниева, "армейцы" являются фаворитами предстоящего поединка.

- У ЦСКА психологическое преимущество. Они более свободными подходят к этой игре, а "Спартак" по традиции более зажат. С моей точки зрения, ЦСКА является фаворитом, - передает слова Губерниева "ВсеПроСпорт".

Команда Марко Николича в 13-ти турах набрала 24 балла и идет на пятой позиции в турнирной таблице. В активе красно-белых на два очка меньше и шестая строчке в РПЛ.

Следить за текстовой трансляцией дерби можно будет на Rusfootball.info.

Дмитрий Губерниев Спартак ЦСКА
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