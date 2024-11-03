- Видимо, ЦСКА еще не отошел от Хэллоуина, и игроки проявили себя как черти на поле. Обляков умышленно ударил плечом в челюсть Пруцеву. Это должна быть дисквалификация на несколько игр, - передает слова Салиховой "СЭ".
Напомним, в столичном дерби, которое прошло в субботу, "Спартак" одержал победу, забив в ворота красно-синих два безответных мяча. В начале второго тайма из-за потасовки на поле были удалены Виллиан Роша и Руслан Литвинов. В конце игры красную карточку получил еще один игрок "армейцев" - Иван Обляков.
Благодаря победе на "ВЭБ Арене" красно-белые поднялись на пятую позицию в таблице РПЛ. В 15-м туре чемпионата России "Спартак" при своих болельщиках сыграет против "Акрона". ЦСКА в тот же день в гостях сразится с "Крыльями Советов".
Зарема Салихова - о московском дерби: игроки ЦСКА повели себя как черти на поле
Жена экс-владельца столичного "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова дала свой комментарий после дерби с ЦСКА, которое завершилось в пользу красно-белых.
Фото: Официальный сайт РПЛ