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Зарема Салихова - о московском дерби: игроки ЦСКА повели себя как черти на поле

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Жена экс-владельца столичного "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова дала свой комментарий после дерби с ЦСКА, которое завершилось в пользу красно-белых.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Видимо, ЦСКА еще не отошел от Хэллоуина, и игроки проявили себя как черти на поле. Обляков умышленно ударил плечом в челюсть Пруцеву. Это должна быть дисквалификация на несколько игр, - передает слова Салиховой "СЭ".

Напомним, в столичном дерби, которое прошло в субботу, "Спартак" одержал победу, забив в ворота красно-синих два безответных мяча. В начале второго тайма из-за потасовки на поле были удалены Виллиан Роша и Руслан Литвинов. В конце игры красную карточку получил еще один игрок "армейцев" - Иван Обляков.

Благодаря победе на "ВЭБ Арене" красно-белые поднялись на пятую позицию в таблице РПЛ. В 15-м туре чемпионата России "Спартак" при своих болельщиках сыграет против "Акрона". ЦСКА в тот же день в гостях сразится с "Крыльями Советов".

Зарема Салихова ЦСКА Спартак
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