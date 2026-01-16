Смородская назвала недопустимым поведение игрока "Зенита" Вендела

15 января главный тренер питерцев Сергей Семак рассказал, что хавбек не прилетел на первый сбор коллектива и готов заплатить штраф.
"Такое поведение недопустимо. У всех одни правила, независимо от обстоятельств. Вендел хороший футболист, но дисциплина одна для всех, даже для Месси, а он все же не Месси", — передает слова Смородской Metaratings.
Ранее Вендел неоднократно приезжал с опозданием или вовсе игнорировал тренировочные сборы "Зенита", за что подвергался дисциплинарным и финансовым взысканиям.
В первой части сезона 2025/2026 бразилец провел 16 матчей, забил один гол и отдал 3 результативные передачи. Контракт Вендела с "Зенитом" рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 15 млн евро.
