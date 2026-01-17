"Пари НН" выиграл два завершающих матча перед перерывом? В турнирную таблицу все равно смотреть неприятно, но прогресс есть. Не представляю, что было бы, если бы мы эти два матча не выиграли. Ситуация была бы совсем тяжелая", - сказал Медведев.
"Пари НН" завершил первую часть текущего сезона Российской Премьер-Лиги на 14-й строчке в турнирной таблице. На зимнюю паузу в чемпионате нижегородская команда ушла с 14 набранными очками. По итогам 18 туров подопечные Алексея Шпилевского находятся в зоне стыковых матчей. От зоны прямого вылета в Первую лигу их отделяет всего два очка.
Вратарь "Пари НН": в турнирную таблицу все равно смотреть неприятно, но прогресс есть
Голкипер "Пари НН" Никита Медведев прокомментировал результаты команды в этом сезоне РПЛ.
