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Дивеев пообещал, что ЦСКА возьмет реванш у "Спартака" в следующем матче

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Игорь Дивеев, центральный защитник "армейского" клуба, пообещал, что клуб возьмет реванш у "Спартака" в матче второго круга РПЛ.
Фото: Официальный сайт РПЛ
В субботу команда Дивеева на своем поле принимала красно-белых и потерпела поражение со счетом 0:2. В матче было три удаления, два из них - в составе ЦСКА.

- Могу ли пообещать, что будет реванш на "Лукойл Арене"? Конечно. Хочется в первую очередь сказать болельщикам спасибо за то, что пришли на стадион, болели за нас. Извиниться за игру, мы хотели сыграть по-другому и должен был быть другой результат, - передает слова Дивеева "Матч ТВ".

ЦСКА имеет в своей копилке 24 очка и идет шестым в турнирной таблице РПЛ. 10 ноября "армейцы" отправятся в гости к "Крыльям Советов", встреча пройдет в рамках 15-го тура РПЛ.

25-летний Дивеев в этом сезоне РПЛ сыграл в 14 матчах и записал на свой счет четыре забитых мяча.

Игорь Дивеев ЦСКА Спартак
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