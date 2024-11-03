"Прочитал тут как-то, что якобы "Спартаку" предлагали купить Глебова за 10 миллионов, Осипенко за 8. Понимаю, что Карпин вызывает своих игроков в сборную России и так якобы повышает их потенциальную стоимость. Но пусть их купит хоть кто-нибудь миллиона за три. Осипенко даже за 500 тысяч никто не купит! Поверьте, его словенцы или словаки даже не возьмут, максимум — бесплатно с зарплатой 10 тысяч", — приводит слова Селюка Legalbet.
Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника "Ростова" Данила Глебова составляет 8 млн евро. Действующее соглашение 25-летнего футболиста с клубом рассчитано на срок до 30 июня 2028 года. В составе сборной России на данный момент он принял участие в 12 матчах.
В соответствии с данными, которые представлены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость защитника "Ростова" Максима Осипенко составляет 5 млн евро. Действующее соглашение 30-летнего футболиста с клубом рассчитано на срок до 30 июня 2027 года. В составе сборной России к сегодняшнему дню он сыграл в 11 матчах.
Селюк обвинил Карпина в вызове в сборную России игроков "Ростова" с целью повышения их стоимости
Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о возможной продаже игроков "Ростова" Данила Глебова и Максима Осипенко.
Фото: ФК "Ростов"