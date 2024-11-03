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Медина: я отпраздновал гол в ворота ЦСКА с уважением. Москва красно-белая!

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Полузащитник "Спартака" Хесус Медина, ранее выступавший за ЦСКА, высказался о забитом мяче в ворота "армейцев".
Фото: ФК "Спартак"
"Я отпраздновал гол в ворота ЦСКА с уважением. Я помню, что раньше играл в этой команде. Поэтому отпраздновал с моими одноклубниками, но с уважением. Москва красно-белая? Да (смеётся). "Спартак" победил ЦСКА, Москва красно-белая!", - цитирует Медину "РБ Спорт".

Вчера, 2-го ноября, московский "Спартак" на выезде одержал победу над ЦСКА в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Тео Бонгонда и Хесус Медина.

Хесус Медина выступал за московский ЦСКА с зимы 2022 года по лета 2023 года. Полузащитник перешел в московский "Спартак" за 6 миллионов евро. В текущем сезоне парагваец провел во всех турнирах 13 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 2 результативные передачи. Контракт 27-летнего игрока с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.

Хесус Медина Спартак ЦСКА
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