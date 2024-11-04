Встреча прошла 3 ноября в Самаре и завершилась победой тольяттинского коллектива со счетом 2:0, Дзюба вышел на замену во втором тайме и отметился забитым мячом.
Дзюба отметил, что немного опередил сроки своего восстановления. Напомним, форвард получил травму в игре Кубка России с петербургским "Зенитом" в октябре.
- Надеюсь, что больше таких повреждений у меня не повторится. Спасибо огромное медицинскому штабу, всем, кто меня восстанавливал, - передает слова 36-летнего игрока Metaratings.ru.
Дзюба провел за "Акрон" в РПЛ шесть матчей, забил два гола и трижды ассистировал партнерам. Его трудовой договор с клубом действует до конца сезона.
Дзюба после победы над "Крыльями Советов" рассказал о своём состоянии
Российский форвард Артем Дзюба, выступающий за "Акрон", рассказал о своем состоянии после игры 14-го тура РПЛ с "Крыльями Советов".
Фото: ФК "Акрон"