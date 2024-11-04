"Остаётся ли "Спартак" претендентом на чемпионство? Можно сказать банальную фразу, что матчей осталось ещё много, но отрыв от первого места сейчас большой. Трудно будет его отыграть. Практически невозможно. Хотя футбол в настоящее время такой, что каждый день что-то меняется. Почему нет?" — приводит слова Ледяхова Legalbet.
В настоящее время московский "Спартак", набрав за 14 матчей 25 очков (в результате 7 побед и 4 ничей), занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от лидирующего "Краснодара" на данный момент составляет 11 очков.
В следующем туре команда Деяна Станковича 10 ноября на своём поле сыграет против тольяттинского "Акрона". Начало матча запланировано на 15:15 по московскому времени.
Ледяхов допустил, что "Спартак" сможет отыграть 11-очковый отрыв от первого места
Бывший тренер "Спартака" Игорь Ледяхов оценил шансы московского клуба на чемпионство в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"