"Закономерный результат дерби. Всегда интересно наблюдать за такими матчами. Неспроста в дерби много борьбы и красные карточки. Игра получилась хорошей. Что касается стычки, то понятно, что здесь эмоции. Все реагируют по-разному. Всё, что в дерби должно было произойти — всё произошло", - цитирует Глушакова "Чемпионат".
В субботу, 2-го ноября, московский "Спартак" на выезде одержал победу над ЦСКА в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:0. Забитыми мячами в той встрече отметились Тео Бонгонда и Хесус Медина. После 14-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 25 набранных очков.
Завтра, 5-го ноября, красно-белые сыграют на своем поле с "Ростовом" в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России. В 15-м туре московский "Спартак" сыграет на своем стадионе с тольяттинским "Акроном".
Глушаков - о победе "Спартака" в дерби: закономерный результат
Экс-игрок "Спартака" Денис Глушаков высказался о победе красно-белых над ЦСКА в 14-м туре РПЛ (2:0).
Фото: ФК "Спартак"