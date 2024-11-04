Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Урал
14:00
РодинаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фулхэм
23:00
БрентфордНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
23:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эмполи
20:30
КомоНе начат
Парма
20:30
ДженоаНе начат
Лацио
22:45
КальяриНе начат

Глушаков - о победе "Спартака" в дерби: закономерный результат

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок "Спартака" Денис Глушаков высказался о победе красно-белых над ЦСКА в 14-м туре РПЛ (2:0).
Фото: ФК "Спартак"
"Закономерный результат дерби. Всегда интересно наблюдать за такими матчами. Неспроста в дерби много борьбы и красные карточки. Игра получилась хорошей. Что касается стычки, то понятно, что здесь эмоции. Все реагируют по-разному. Всё, что в дерби должно было произойти — всё произошло", - цитирует Глушакова "Чемпионат".

В субботу, 2-го ноября, московский "Спартак" на выезде одержал победу над ЦСКА в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 2:0. Забитыми мячами в той встрече отметились Тео Бонгонда и Хесус Медина. После 14-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 25 набранных очков.

Завтра, 5-го ноября, красно-белые сыграют на своем поле с "Ростовом" в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России. В 15-м туре московский "Спартак" сыграет на своем стадионе с тольяттинским "Акроном".

Спартак ЦСКА Денис Глушаков
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится