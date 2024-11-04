"Мойзес - очень хороший защитник, он пытался перехватить мяч, но я сделал рывок, обошел его, увидел, что Акинфеев располагался далеко от ворот, и пробил. Получилось забить", - сказал Бонгонда.
Московский "Спартак" 2 ноября обыграл ЦСКА в гостях со счет 2:0. Красно-белые вышли вперёд в конце первого тайма благодаря голу Тео Бонгонды. В концовке матча защитник спартаковцев Хесус Медина забил второй мяч в ворота армейцев.
Благодаря победе над ЦСКА красно-белые подняли на пятое место в турнирной таблице, в активе команды 25 набранных очков за 14 сыгранных туров. Армейский клуб располагается на шестой позиции, набрав 24 балла.
Источник: "Матч ТВ"
Бонгонда - о своем голе в ворота ЦСКА: увидел, что Акинфеев располагался далеко от ворот, и пробил
Полузащитник "Спартака" Тео Бонгонда рассказал, как ему удалось забить первый гол в ворота ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"