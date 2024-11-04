"Батракову нужно делать шаг вперёд: окрепнуть в чемпионате России и, если поступит предложение от зарубежного клуба, нужно обязательно идти, чтобы прогрессировать дальше. Для профессионального роста молодым нужно стремиться в Европу? Несомненно. Когда ты играешь в топ-5 лиг Европы, постоянно участвуешь в Лиге чемпионов и Лиге Европы, ты начинаешь реально понимать, куда двигаться дальше", - сказал Хомуха.
Алексею Батракову 19 лет, в этом сезоне атакующий полузащитник завоевал место в стартовом составе железнодорожников, он является воспитанником академии "Локомотива". В 13 играх Российской Премьер-Лиги Батраков забил восемь голов и сейчас является лучшим бомбардиром чемпионата после 31-летнего форварда "Краснодара" Джона Кордобы, который забил столько же мячей, но провел меньше матчей.
Также Алексей отдал своим партнерам шесть голевых передач, в четырех матчах Кубка России молодой футболист забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро, контракт с "Локомотивом" рассчитан до лета 2027 года.
Источник: "Чемпионат"
Хомуха: Батракову нужно окрепнуть в чемпионате России и потом идти в зарубежный клуб
Чемпион и вице-чемпион Европы во главе юношеской сборной России Дмитрий Хомуха поделился мнением о полузащитнике "Локомотива" Алексее Батракове.
Фото: ФК "Локомотив"