"Латышонок в этом году сразу пришелся ко двору в "Зените". Надежно закрывает эту позицию. В принципе, в клубе нет проблем со сменщиками, Адамов когда-то котировался даже выше, чем Латышонок. Ему вполне по силам заменить Евгения", - цитирует Нигматуллина "СЭ".
Голкипер "Зенита" Евгений Латышонок получил травму в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским "Динамо" (2:1). Пресс-служба клуба сообщила, что у голкипера диагностировано повреждение прямой мышцы левого бедра.
Евгений Латышонок перешел в петербургский клуб из калининградской "Балтики" в летнее трансферное окно за 300 тысяч евро. В текущем сезоне вратарь провел за петербуржцев во всех турнирах 15 матчей, пропустил 7 мячей и сохранил свои ворота "сухими" в 10-ти встречах.
Нигматуллин: Адамову вполне по силам заменить Латышонка в воротах "Зенита"
Экс-игрок сборной России Руслан Нигматуллин высказался о травме голкипера "Зенита" Евгения Латышонка.
Фото: ФК "Зенит"