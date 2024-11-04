Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Урал
0 - 0 0 0
РодинаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фулхэм
23:00
БрентфордНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
23:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эмполи
20:30
КомоНе начат
Парма
20:30
ДженоаНе начат
Лацио
22:45
КальяриНе начат

Нигматуллин: Адамову вполне по силам заменить Латышонка в воротах "Зенита"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок сборной России Руслан Нигматуллин высказался о травме голкипера "Зенита" Евгения Латышонка.
Фото: ФК "Зенит"
"Латышонок в этом году сразу пришелся ко двору в "Зените". Надежно закрывает эту позицию. В принципе, в клубе нет проблем со сменщиками, Адамов когда-то котировался даже выше, чем Латышонок. Ему вполне по силам заменить Евгения", - цитирует Нигматуллина "СЭ".

Голкипер "Зенита" Евгений Латышонок получил травму в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским "Динамо" (2:1). Пресс-служба клуба сообщила, что у голкипера диагностировано повреждение прямой мышцы левого бедра.

Евгений Латышонок перешел в петербургский клуб из калининградской "Балтики" в летнее трансферное окно за 300 тысяч евро. В текущем сезоне вратарь провел за петербуржцев во всех турнирах 15 матчей, пропустил 7 мячей и сохранил свои ворота "сухими" в 10-ти встречах.

Руслан Нигматуллин Зенит Евгений Латышонок
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится