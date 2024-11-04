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Мостовой: мне нравится то, как сейчас играет "Спартак"

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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался об игре московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
"Мне нравится то, как сейчас играет "Спартак" — да, не все всегда получается, но это точно лучше, чем при Абаскале. До сих пор вопрос, как он вообще попал в "Спартак". Станкович — футбольный человек, он играл на высоком уровне. Простые истины работают во все времена", - цитирует Мостового "РБ Спорт".

После 14-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на 5-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 25 набранных очков. В 15-м туре чемпионата России красно-белые сыграют на своем поле с тольяттинским "Акроном", который занимает 8-е место.

Напомним, что Деян Станкович возглавил московский клуб этим летом, ранее сербский специалист работал в "Ференцвароше" и "Црвене Звезде". Завтра, 5-го ноября, красно-белые сыграют на своем поле с "Ростовом" в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России.

Александр Мостовой Спартак
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