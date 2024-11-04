"Если говорить о золотой гонке, то "Краснодар" выглядит машиной, уже отлаженной, а "Зенит" пока ведет поиски своей лучшей игры", - цитирует Шалимова "РБ Спорт".
После 14-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 36-ю набранными очками, петербургский "Зенит" располагается на второй строчке и отстает от южан на три очка. Тройку лидеров замыкает московский "Локомотив", имеющий 31 очко.
Напомним, что сине-бело-голубые являются бессменными чемпионами России на протяжении последних шести сезонов. По итогам сезона-2023/2024 команда Сергея Семака стала чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.
Шалимов: "Краснодар" выглядит машиной, уже отлаженной, а "Зенит" пока ведет поиски
Российский тренер Игорь Шалимов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"