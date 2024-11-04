"В последние три трансферных окна "Локомотив" получал три предложения по мне. Два было из Европы и одно из российского клуба. В двух случаях, когда "Локо" отказал "Вердеру" и "Севилье", я тогда и слова им не сказал. Потому что очень уважительно отношусь к руководству и тренерскому штабу. Я их позицию поддерживаю. Как говорится: отвергаешь — предлагай. Я жду и очень надеюсь, что будет диалог по новому контракту", – приводит слова Тикнизяна Metaratings.
Наир Тикнизян выступает за московский "Локомотив" с августа 2021 года, когда его за 5,5 млн евро выкупили у московского ЦСКА. С момента своего перехода полузащитник в общей сложности в составе "железнодорожников" принял участие в 106 официальных матчах, в которых забил 16 голов и отдал 16 голевых передач.
Действующее соглашение между игроком сборной Армении и московским клубом рассчитано на срок до 30 июня 2026 года. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет 6,5 млн евро.
Тикнизян: "Локомотив" получал по мне предложения от "Вердера" и "Севили" и отказал им
Полузащитник "Локомотива" и сборной Армении Наир Тикнизян рассказал, что московский клуб получал несколько предложений о его трансфере.
Фото: ФК "Локомотив"