"Мне, на самом деле, было бы интересно посмотреть на Семака в каком-то европейском клубе. Здесь он уже выиграл всё, 6 лет подряд побеждает в чемпионате. Игроки меняются, а клуб всё равно выигрывает, достаточно интересный футбол показывает. С учётом его уровня, любопытно то, как бы Семак смотрелся во главе какого-нибудь европейского клуба", - приводит слова Бушманова "Советский спорт".
Сергей Семак возглавляет петербургский "Зенит" с мая 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые шесть раз подряд становились чемпионами России, а также два раза становились обладателями Кубка России и пять раз - обладателями Суперкубка России.
Сергей Семак начал тренерскую карьеру в 2013 году. В 2013-2016 гг. он входил в тренерский штаб "Зенита", а в 2014-2016 гг. - в тренерский штаб сборной России. В 2016 году экс-футболист впервые занял должность главного тренера - возглавил футбольный клуб "Уфа", в котором проработал два сезона.
Бушманов: любопытно, как бы Семак смотрелся во главе какого-нибудь европейского клуба
Бывший игрок сборной России Евгений Бушманов рассказал о своём желании увидеть главного тренера петербургского "Зенита" наставником футбольного клуба из Европы.
Фото: ФК "Зенит"