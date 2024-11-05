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Билялетдинов: сейчас главное не перехвалить Батракова, а то излишняя похвала порой действует расслабляюще

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Бывший главный тренер казанского "Рубина" Ринат Билялетдинов высказался об игре полузащитника московского "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"
"Форма, стабильность и важность Батракова для "Локомотива" в этом сезоне, конечно, удивляет. Его игра радует глаз. Хочется, чтобы таких, как Батраков, было побольше. Но сейчас главное не перехвалить Лёшу, а то излишняя похвала на молодёжь порой действует расслабляюще. Ему нужно просто двигаться дальше и не останавливаться", — приводит слова Билялетдинова Legalbet.

Алексей Батраков является воспитанником академии московского "Локомотива". Начиная с прошлого сезона, выступает в составе основной команды "железнодорожников". В сезоне-2024/25 атакующий полузащитник в общей сложности принял участие в 17 официальных матчах, в которых забил 9 голов и отдал партнёрам 6 голевых передач.

На данный момент Батраков вместе с нападающим "Краснодара" Джоном Кордобой возглавляет список лучшим бомбардиров чемпионата России - у обоих по 8 забитых мячей.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего футболиста в 5 млн евро.

Ринат Билялетдинов Алексей Батраков Локомотив
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