"Форма, стабильность и важность Батракова для "Локомотива" в этом сезоне, конечно, удивляет. Его игра радует глаз. Хочется, чтобы таких, как Батраков, было побольше. Но сейчас главное не перехвалить Лёшу, а то излишняя похвала на молодёжь порой действует расслабляюще. Ему нужно просто двигаться дальше и не останавливаться", — приводит слова Билялетдинова Legalbet.
Алексей Батраков является воспитанником академии московского "Локомотива". Начиная с прошлого сезона, выступает в составе основной команды "железнодорожников". В сезоне-2024/25 атакующий полузащитник в общей сложности принял участие в 17 официальных матчах, в которых забил 9 голов и отдал партнёрам 6 голевых передач.
На данный момент Батраков вместе с нападающим "Краснодара" Джоном Кордобой возглавляет список лучшим бомбардиров чемпионата России - у обоих по 8 забитых мячей.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего футболиста в 5 млн евро.
Билялетдинов: сейчас главное не перехвалить Батракова, а то излишняя похвала порой действует расслабляюще
Бывший главный тренер казанского "Рубина" Ринат Билялетдинов высказался об игре полузащитника московского "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"