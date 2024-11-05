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Стало известно, сколько из-за травмы колена пропустит вратарь "Динамо" Лунев

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Главный врач "Динамо" Александр Родионов рассказал о сроках восстановления голкипера Андрея Лунева.
Фото: ФК "Динамо"
- После игры с "Ростовом" Андрей Лунев испытывал дискомфорт в правом колене и ограничение движения. Через два дня ему была сделана МРТ коленного сустава. Мы увидели воспаление. В этой связи Лунев переведен на график индивидуальной работы, срок восстановления — 3-4 недели. Будем смотреть динамику восстановления.

Напомним, вратарь сборной России и московского "Динамо" Андрей Лунев получил травму колена в домашнем матче 14-го тура российской Премьер-лиги против "Ростова" (1:1).

В текущем сезоне голкипер принял участие в 14 играх за бело-голубых в чемпионате и Кубке России, в которых пропустил 16 мячей и четырежды оставил свои ворота "сухими".

Таким образом Лунев скорее всего пропустит обе встречи "Динамо" в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России со столичным "Локомотивом" (5 и 28 ноября) и три матча в РПЛ: против "Пари НН" (9 ноября), воронежского "Факела" (24 ноября) и грозненского "Ахмата" (2 декабря).

Источник: "СЭ"

Андрей Лунев Динамо
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