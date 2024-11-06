Напомним, на прошлой неделе ЦСКА на своем поле принимал "Спартак" и потерпел поражение со счетом 0:2. В начале второго тайма арбитр встречи показал две красные карточки - удалены после потасовки были Виллиан Роша и Руслан Литвинов.
- Рошу называют самым провокационным футболистом? Так сказать не могу. Но последнее время в дерби он два раза принимал участие в скандальных ситуациях. Это его выбор. Я не приветствую такие истории - махать руками, когда идет стычка. Я считаю, что это было излишне, - цитирует Литвинова "Матч ТВ".
"Спартак" в 14-ти турах набрал 25 очков и идет на пятом месте в турнирной таблице. У ЦСКА на два балла меньше и шестая строчка в РПЛ. Лидирует в чемпионате "Краснодар", набравший 36 очков.
"Спартак" в следующем туре на своем поле примет "Акрон", игра пройдет 10 ноября. Следующим соперником ЦСКА в РПЛ станут "Крылья Советов", игра пройдет в Самаре 10 ноября.
"Я не приветствую такие истории". Литвинов высказался о поведении защитника ЦСКА Роши
Футболист столичного "Спартака" Руслан Литвинов высказался о поведении игрока ЦСКА Виллиана Роши в минувшем дерби.
Фото: Официальный сайт РПЛ