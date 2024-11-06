Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Рубин
18:30
ЦСКАНе начат
Зенит
20:45
АхматНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Брюгге
20:45
Астон ВиллаНе начат
Шахтер
20:45
Янг БойзНе начат
Бавария
23:00
БенфикаНе начат
Фейеноорд
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Интер
23:00
АрсеналНе начат
Црвена Звезда
23:00
БарселонаНе начат
ПСЖ
23:00
АтлетикоНе начат
Штутгарт
23:00
АталантаНе начат
Спарта
23:00
БрестНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Бешикташ
18:30
МальмёНе начат

"Я не приветствую такие истории". Литвинов высказался о поведении защитника ЦСКА Роши

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футболист столичного "Спартака" Руслан Литвинов высказался о поведении игрока ЦСКА Виллиана Роши в минувшем дерби.
Фото: Официальный сайт РПЛ
Напомним, на прошлой неделе ЦСКА на своем поле принимал "Спартак" и потерпел поражение со счетом 0:2. В начале второго тайма арбитр встречи показал две красные карточки - удалены после потасовки были Виллиан Роша и Руслан Литвинов.

- Рошу называют самым провокационным футболистом? Так сказать не могу. Но последнее время в дерби он два раза принимал участие в скандальных ситуациях. Это его выбор. Я не приветствую такие истории - махать руками, когда идет стычка. Я считаю, что это было излишне, - цитирует Литвинова "Матч ТВ".

"Спартак" в 14-ти турах набрал 25 очков и идет на пятом месте в турнирной таблице. У ЦСКА на два балла меньше и шестая строчка в РПЛ. Лидирует в чемпионате "Краснодар", набравший 36 очков.

"Спартак" в следующем туре на своем поле примет "Акрон", игра пройдет 10 ноября. Следующим соперником ЦСКА в РПЛ станут "Крылья Советов", игра пройдет в Самаре 10 ноября.

Руслан Литвинов Виллиан Роша Спартак ЦСКА
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится