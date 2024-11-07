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Пиняев: из "Локомотива" уеду только в Европу

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Нападающий "Локомотива" Сергей Пиняев заявил, что не перейдет в другой клуб РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
"Летом я не рассматривал никакие варианты — хотел остаться в "Локомотиве". Думаю, из "Локомотива" уеду только в Европу — пока не вижу смысла переходить в другой клуб РПЛ", - сказал Пиняев в интервью Sport24.

В летнее трансферное окно сообщалось, что Сергей Пиняев может перейти из московского "Локомотива" в "Спартак", эту информацию подтверждал спортивный директор красно-белых Томаш Амарал.

В текущем сезоне Сергей Пиняев провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет 6 забитых мячей и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего игрока в 8 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Локомотив Сергей Пиняев
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