"Летом я не рассматривал никакие варианты — хотел остаться в "Локомотиве". Думаю, из "Локомотива" уеду только в Европу — пока не вижу смысла переходить в другой клуб РПЛ", - сказал Пиняев в интервью Sport24.
В летнее трансферное окно сообщалось, что Сергей Пиняев может перейти из московского "Локомотива" в "Спартак", эту информацию подтверждал спортивный директор красно-белых Томаш Амарал.
В текущем сезоне Сергей Пиняев провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет 6 забитых мячей и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего игрока в 8 миллионов евро, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2028 года.
Пиняев: из "Локомотива" уеду только в Европу
Нападающий "Локомотива" Сергей Пиняев заявил, что не перейдет в другой клуб РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"