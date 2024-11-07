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Деменко: Мусаев абсолютно справедливо стал лучшим тренером октября в РПЛ

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Бывший российский футболист Максим Деменко прокомментировал признание главного тренера "Краснодара" Мурада Мусаева лучшим тренером октября в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
"Справедливо признали Мусаева лучшим тренером октября в РПЛ? Мусаев абсолютно справедливо стал лучшим тренером октября в РПЛ. "Краснодар" идет на первом месте и показывает интересный футбол", - сказал Деменко.

Под руководством Мурада Мусаева "Краснодар" вышел в лидеры чемпионата России, команда набрала 36 очков за 14 туров, при этом ни разу не проиграв. Отрыв от ближайшего преследователя петербургского "Зенита" составляет три очка, от идущего на второй позиции "Локомотива" - на пять. В октябре "быки" одержали три победы из трех, одолев подмосковные "Химки" (4:0), московский "Спартак" (3:0) и самарские "Крылья Советов" (2:1).

Источник: "РБ Спорт"

Максим Деменко Краснодар Мурад Мусаев
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