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Смородская: 22 миллиона евро - неадекватная цена за Пиняева. Никто не купит его за такие деньги

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Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала оценку CIES стоимости полузащитника "Локомотива" Сергея Пиняева.
Фото: ФК "Локомотив"
"22 миллиона евро - неадекватная цена за Пиняева. Думаю, никто не купит его за такие деньги. Европейские клубы точно не предложат такую сумму. Я не футбольный агент, конечно, но я бы за Пиняева дала максимум 5 миллионов евро", - сказал Смородская.

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал список из ста самых дорогих футболистов мира, в него вошел 20-летний игрок "Локомотива" Сергей Пиняев, его стоимость оценили в 22,3 миллиона евро.

В текущем сезоне Пиняев провел за "железнодорожников" во всех турнирах 19 матчей, на его счету шесть забитых мячей и пять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего футболиста в 8 миллионов евро, его контракт с красно-зелеными рассчитан до лета 2028 года.

Источник: Metaratings

Ольга Смородская Локомотив Сергей Пиняев
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