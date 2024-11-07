"22 миллиона евро - неадекватная цена за Пиняева. Думаю, никто не купит его за такие деньги. Европейские клубы точно не предложат такую сумму. Я не футбольный агент, конечно, но я бы за Пиняева дала максимум 5 миллионов евро", - сказал Смородская.
Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал список из ста самых дорогих футболистов мира, в него вошел 20-летний игрок "Локомотива" Сергей Пиняев, его стоимость оценили в 22,3 миллиона евро.
В текущем сезоне Пиняев провел за "железнодорожников" во всех турнирах 19 матчей, на его счету шесть забитых мячей и пять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего футболиста в 8 миллионов евро, его контракт с красно-зелеными рассчитан до лета 2028 года.
Источник: Metaratings
Смородская: 22 миллиона евро - неадекватная цена за Пиняева. Никто не купит его за такие деньги
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала оценку CIES стоимости полузащитника "Локомотива" Сергея Пиняева.
Фото: ФК "Локомотив"