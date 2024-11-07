"Личка лично присутствовал на заседании, с ним был юрист клуба. Нарушение было после матча на стадионе, была ненормативная лексика. Учитывая, что не было оскорбительного высказывания в адрес кого?либо, штраф Лички на 50 тысяч рублей по 96?й статье за неспортивное поведение", - цитирует Григорьянца "Матч ТВ".
Московское "Динамо" сыграло вничью с "Ростовом" на своем поле в 14-м туре Российской Премьер-Лиги, забитыми мячами в той встрече отметились Николай Комличенко и Александр Кутицкий. На послематчевой пресс-конференции главный тренер бело-голубых Марцел Личка использовал ненормативную лексику, описывая игру своей команды.
После 14-ти сыгранных туров московское "Динамо" располагается на 4-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 27 набранных очков. В субботу, 9-го ноября, команда Марцела Лички сыграет на своем поле с "Пари НН" в 15-м туре чемпионата России.
КДК РФС оштрафовал главного тренера "Динамо" Марцела Личку на 50 тысяч рублей за ненормативную лексику
Глава КДК Артур Григорьянц объявил о решении оштрафовать главного тренера московского "Динамо" Марцела Личку.
Фото: ФК "Динамо"