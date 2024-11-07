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Первый тренер Чалова: возможно, вызов в сборную поможет Чалову перезагрузиться. В Греции все печально

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Павел Коваль, первый тренер форварда ПАОКа Федора Чалова, высказался о вызове нападающего в сборную России.
Фото: ФК ПАОК
"Возможно, вызов в сборную поможет Чалову перезагрузиться. Он вернётся в Россию, может, зайдёт домой. С ним вызваны Тюкавин и Мусаев — скорее всего, Федя сыграет в одном из матчей с Брунеем и Сирией. Хоть посмотрят на него, а то в Греции не забивает, даже в заявку один раз не попал", - цитирует Коваля "Чемпионат".

Федор Чалов попал в окончательный список сборной России на ноябрьские сборы, напомним, что национальная команда России проведет два товарищеских матча - с Брунеем и Сирией.

Напомним, что Федор Чалов перешел в греческий ПАОК из московского ЦСКА в летнее трансферное окно за 3 миллиона евро и подписал контракт до лета 2027 года. В текущем сезоне россиянин провел за греческий клуб во всех турнирах 15 матчей и записал на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 10 миллионов евро.

На счету нападающего 7 матчей за сборную России и 3 забитых гола.

Федор Чалов ПАОК Сборная России
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