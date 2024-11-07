Ещё сообщается, что продолжается восстановление от травмы капитана "Спартака" Романа Зобнина, который до сих пор не тренируется.
Кристофер Мартинс в текущем сезоне принял участие в 15 официальных матчах, в которых забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. На счету Романа Зобнина 10 матчей, 1 гол и 1 результативная передача.
В 15-м туре Российской Премьер-Лиги "Спартак", который с 25-ю очками занимает пятое место в турнирной таблице, 10 ноября сыграет против тольяттинского "Акрона".
Источник: Metaratings
Источник: Мартинс после травмы вернулся в общую группу "Спартака"
По информации СМИ, полузащитник московского "Спартака" Кристофер Мартинс начал тренироваться в общей группе команды с ограничениями.
Фото: ФК "Спартак"