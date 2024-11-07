"Причём тут Карпин и рекорд Дзюбы? Тогда и меня можно вызвать в 83 года, чтобы рекорд установить. Для чего Карпину эти рекорды? Чтобы Дзюбе сделать приятно? Какой-то мелкий подход к таким делам. Тренерам неинтересны эти цифры и рекорды. Если Дзюба не нужен сборной России, то зачем его вызывать? Если нужен, то другой разговор", — приводит слова Игнатьева Legalbet.
В последние дни в СМИ обсуждается новость о возможном вызове в сборную России 36-летнего нападающего тольяттинского "Акрона" Артёма Дзюбы. Форвард в настоящее время имеет такое же количество забитых голов в составе национальной команды, сколько и Александр Кержаков - 30. Следовательно, следующий забитый гол сделает Дзюбу единоличным рекордсменом в списке лучших бомбардиров в истории сборной России.
Артём Дзюба не попал в итоговый состав национальной команды на ноябрьский учебно-тренировочный сбор, во время которого запланировано проведение двух товарищеских матчей - против сборных Брунея и Сирии.
83-летний Борис Игнатьев предложил вызвать его в сборную России, чтобы установить рекорд
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился своим мнением о том, думает наставник национальной команды Валерий Карпин о рекорде нападающего Артёма Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"