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Кечинов: Дзюба испортит кровь "Спартаку", но не думаю, что сможет повлиять на результат

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Валерий Кечинов, в прошлом выступавший за "Спартак", высказался о предстоящем матче красно-белых с "Акроном".
Фото: ФК "Акрон"
- Верю, что за счёт мастерства футболистов "Спартака" результат встречи будет положительным. Дзюба испортит кровь "Спартаку", но не думаю, что сможет повлиять на результат. Однозначно будет напрягать оборону, тут я уверен, - цитирует Кечинова "Чемпионат".

В этом сезоне РПЛ "Спартак" в 14-ти матчах набрал 25 очков и располагается на пятой строчке в турнирной таблице. У "Акрона" 16 баллов, тольяттинский клуб занимает восьмое место.

Встреча 15-го тура пройдет 10 ноября на стадионе "Спартака", старт игры запланирован на 15:15 по столичному времени.

Дзюба в этом сезоне провел в РПЛ шесть матчей, забил два гола и сделал три голевые передачи.

Валерий Кечинов Спартак Акрон Артем Дзюба
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