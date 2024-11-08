- Верю, что за счёт мастерства футболистов "Спартака" результат встречи будет положительным. Дзюба испортит кровь "Спартаку", но не думаю, что сможет повлиять на результат. Однозначно будет напрягать оборону, тут я уверен, - цитирует Кечинова "Чемпионат".
В этом сезоне РПЛ "Спартак" в 14-ти матчах набрал 25 очков и располагается на пятой строчке в турнирной таблице. У "Акрона" 16 баллов, тольяттинский клуб занимает восьмое место.
Встреча 15-го тура пройдет 10 ноября на стадионе "Спартака", старт игры запланирован на 15:15 по столичному времени.
Дзюба в этом сезоне провел в РПЛ шесть матчей, забил два гола и сделал три голевые передачи.
Кечинов: Дзюба испортит кровь "Спартаку", но не думаю, что сможет повлиять на результат
Валерий Кечинов, в прошлом выступавший за "Спартак", высказался о предстоящем матче красно-белых с "Акроном".
Фото: ФК "Акрон"