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Широков: в "Зенит" идут только за деньгами. Никто за медалями не идет, бал правят деньги

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Экс-игрок "Зенита" и национальной сборной России Роман Широков выразил мнение, что иностранные футболисты переходят в петербургскую команду только из-за финансовых условий.
Фото: ФК "Зенит"
- Туда идут только за деньгами. Условно, у игрока есть три рубля, а там дают семь - почему не пойти? Семь — и на пять лет, плюс премиальные. Сижу на лавке, создаю иллюзию того, что выйду и помогу. Не вижу, кто туда перешел, чтобы выиграть конкуренцию. Никто за медалями не идет, бал правят деньги.

Не скажу, что они (иностранцы) играют плохо. Просто жилы не рвут, как два-три года назад. Не готовы переступать через себя. - цитирует Широкова "РБ Спорт".

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги "Зенит" в 14 турах набрал 33 балла и идет на второй позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Краснодара" на три очка. В следующем туре команда Сергея Семака сыграет с "Ахматом", игра пройдет 10 ноября в Грозном.

В Кубке России команда из Санкт-Петербурга финишировала первой в своей группе, набрав в шести играх 16 баллов. В плей-офф турнира сине-бело-голубые 27 ноября в ответной игре встретятся с "Ахматом". В первом матче "Зенит" победил со счетом 3:0.

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