"Не думаю, что "Рубин" сможет остановить "Краснодар", даже учитывая то, что они играют дома. "Краснодар" — уже опытная команда, и такие матчи нужно выигрывать. Конечно, "Рубин" может затащить "быков" в силовой футбол, но думаю, "Краснодар" будет готов к этому", - цитирует Булыкина "РБ Спорт".
После 14-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 33-мя набранными очками. Казанский "Рубин" располагается на 7-й строчке с 18-ю очками в своем активе. Команды проведут между собой очную встречу в 15-м туре чемпионата России, встреча состоится завтра, 10-го ноября, в 19:45 по московскому времени.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер казанцев Рашид Рахимов в ближайшее время может быть отправлен в отставку. Сообщалось, что его место может занять Сергей Игнашевич.
Булыкин: "Рубин" может затащить "Краснодар" в силовой футбол, но думаю, "быки" будут готов к этому
Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче 15-го тура РПЛ "Рубин" - "Краснодар".
Фото: ФК "Краснодар"