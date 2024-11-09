"Согласен ли я, что "Спартак" стал середняком? К сожалению для них, так и есть. Проблема "Спартака" — в том, что средний тренер или состав? Всё вместе. Не сказал бы, что состав средний. Что, у "Локомотива" сильнее состав?
Просто есть идея, играют свои, россияне, молодые ребята, которые получили шанс. И в "Спартаке" может быть то же самое, русский костяк мог бы то же самое показать. Как и русский тренер, если бы всё воедино сложилось", - цитирует Широкова "РБ Спорт".
После 14-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 25-ю набранными очками в своем активе. Завтра, 10-го ноября, красно-белые на своем поле сыграют с тольяттинским "Акроном" в 15-м туре чемпионата России, стартовый свисток запланирован на 15:15 по московскому времени.
Напомним, что этим летом новым главным тренером команды стал Деян Станкович, который ранее работал в венгерском "Ференцвароше" и сербской "Црвене Звезде". Красно-белые уступили "Ростову" в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России со счетом 0:1. Ответная встреча состоится 27-го ноября в Ростове-на-Дону
Роман Широков: "Спартак" стал середняком, к сожалению
Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался о московском "Спартаке".
Фото: РФС