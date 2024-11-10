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"Никаких аномальных явлений". Вячеслав Колосков отверг наличие у Валерия Карпина выгорания

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился своим мнением о работе Валерия Карпина главным тренером "Ростова" и сборной России.
Фото: ФК "Ростов"
"У меня не сложилось впечатление, что Карпин в последнее время выгорает. Я его знаю, наверное, уже лет 30. И он всегда такой был – резкий в высказываниях, быстрая реакция на происходящее. Как и у всех людей, какое-то временное выгорание у него может быть. Проиграл матч – выгораешь, выиграл – радуешься, но никаких аномальных явлений я не наблюдаю", - приводит слова Колоскова "ВсеПроСпорт".

Валерий Карпин занимает пост главного тренера футбольного клуба "Ростов" с декабря 2017 года (с перерывом на август 2021 г. - март 2022 г.), а национальную команду России возглавляет с июля 2021 года.

"Ростов" под руководством 55-летнего специалиста в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги за 15 матчей набрал 17 очков и на данный момент занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В Кубке России ростовчане вышли в 1/4 финала Пути РПЛ, где в первом матче двухматчевого противостояния победили московский "Спартак" со счётом 1:0.

Сборная России с 2022 года принимает участие исключительно в товарищеских матчах. В 2024 году российские футболисты оказались сильнее команд Сербии (4:0), Белоруссии (4:0) и Вьетнама (3:0).

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