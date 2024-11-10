"У нас было предложение летом о проведении игры матчем в рамках Братского кубка. К сожалению, Антон к тому моменту ещё не принял решение о завершении карьеры. Ведём с ним переговоры. Обязательно такой матч состоится. Антон – легенда клуба. Всегда рады видеть его у нас", - приводит слова Пивоварова "Советский спорт".
Антон Шунин является воспитанником спортивной школы "Динамо". Голкипер всю свою карьеру профессионального футболиста провёл в составе московского "Динамо". Всего он принял участие в 366 официальных матчах, 125 из которых отыграл "на ноль", а в остальных 241 матче пропустил 408 мячей.
Срока контракта между 37-летним футболистом и московским футбольным клубом истёк летом 2024 года. Несмотря на желание Шунина, руководство бело-голубых приняло решение не продолжать сотрудничество с ним, и Антон вышел на рынок свободных агентов, где пребывает до сих пор.
Гендиректор "Динамо" Пивоваров: прощальный матч Антона Шунина обязательно состоится
Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров рассказал о возможном прощальном матче экс-вратаря бело-голубых Антона Шунина.
Фото: ФК "Динамо" Москва